«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Авангарда» за 2.36.



«В нынешнем сезоне соперники уже встречались и устроили голевую феерию. Совсем нечасто «Авангард» проигрывает, забросив соперникам четыре шайбы. Но ведь и семь пропускает еще реже. Что интересно, в плей-офф эти соперники на голы друг другу не скупятся, в плей-офф семь шайб за матч – как не фиг делать. В регулярных чемпионатах все гораздо скромнее, там 3:2, 2:0 – наиболее распространенные результаты. Поэтому, накидав в первом рандеву друг другу одиннадцать шайб, соперники, вполне возможно, растратили весь лимит, отведенный им на этот регулярный чемпионат.



Хотя, в принципе, забивать никто за время европаузы не разучился. «Магнитка» накидала пять штук «Амуру», причем начала играть лишь при счете 0:2, но начав, остановить ее было уже невозможно. «Авангард», не сильно перенапрягаясь, в очередной раз придушил многострадальных китайцев. В общем, все кажется, «ноздря в ноздрю», но есть в этом противостоянии один нюанс, который поможет сделать правильную ставку.



Нюанс этот заключается в большой привязанности обеих команд к своим аренам. Иными словами, в десяти последних междусобойчиках в рамках регулярных чемпионатов КХЛ (плей-офф считать не будем — это отдельная история) восемь раз побеждали хозяева и лишь дважды – гости. Если к этому добавить напоминание, что семь шайб «Авангард», в принципе, пропускает раз в пятилетку и об этом унижении начала сезона еще не забыл, то все становится достаточно ясным.



Домашняя победа «Авангарда», при этом счет может быть любым — от 1:0 до 11:9 включительно, но победят «ястребы» с небольшим перевесом в счете и в основное время», — сказал Лебедев.

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