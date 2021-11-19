«Динамо» Мн – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Минск – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.72.



«Похоже, Минск провалил европаузу, потратив это время в основном на отдых, чем на тяжкие труды. После возобновления регулярного чемпионата «зубры» проиграли два матча, и оба этих матча были домашними. Но главная беда даже не в самих фактах поражений, а в количестве шайб, при этом пропущенных. А пропустили братья-белорусы в двух домашних матчах аж 11 шайб. А это количество уже ненавязчиво намекает, извините, на проходной двор, который царит сейчас в минских оборонительных порядках.



С таким двором принимать ЦСКА, где, как минимум, в трёх первых звеньях хватает игроков, способных в одиночку решить исход матча, – смертельно. Конечно, вряд ли армейцы в своём нынешнем состоянии поддержат трудовой почин «Локомотива» и «Северстали», наваляв хозяевам их нынешнюю норму – то есть больше пяти шайб. Да красно-синим столько и не нужно. Они вполне могут отделаться двумя-тремя, и этого вполне может оказаться предостаточным для победы в основное время. Потому что атака у «зубров» не особо хороша. Ну, взломают они армейскую стенку раз, а на второй уже силёнок не останется.



С учетом всего вышенаписанного, мне видится гостевая победа ЦСКА, одержанная не без труда, но и без нервных надрывов. В основное время и с преимуществом в парочку шайб», — сказал Лебедев.

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