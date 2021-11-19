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«Зенит» – «Нижний Новгород»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

«Зенит» – «Нижний Новгород»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Нижний Новгород» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 3.5 за 2.28.

«Возвращается РПЛ. Всегда интересно посмотреть, как пауза повлияла на команды. Часто их просто не узнать: кто-то заметно прибавляет, а кто-то не может найти игру.

«Зениту» важно взять свои очки в домашней игре с «Нижним Новгородом». Очень много очковых потерь зенитовцы допускают в подобных встречах. Из-за этого не удается совсем далеко убежать от конкурентов. Посмотрим, как «Зенит» покажет себя. Многие футболисты уезжали в сборные (Барриос, Ерохин, Караваев, Азмун, Мостовой), не сыграет из-за дисквалификации Клаудиньо, травмы у Кузяева, Дугласа Сантоса. Проблемы есть.

У «Нижнего»в последнее время дела не особенно складываются. Где-то ещё и не везёт, помимо того, что команда нуждается в усилении. Но не забываем, что Александр Кержаков приезжает в родной город. Ему важно будет показать себя, настрой у «Нижнего» точно будет сумасшедшим.

Но, уверен, класс «Зенита» скажется. Дзюба отдохнул, проявит себя. Малком поправился, Мостовой и Ерохин в хорошем состоянии. При этом «Зенит» регулярно дома пропускает, а «Нижний» в гостях почти всегда забивает. Поставлю на победу «Зенита» и тотал больше 3,5 мяча», — сказал Титов.

Где смотреть матч «Зенит» — «Нижний Новгород»?

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