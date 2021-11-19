Новак Джокович — Кэмерон Норри: прогноз Анны Чакветадзе на игру Итогового турнира ATP

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Кэмерон Норри в 3-м туре группового этапа Итогового турнира ATP, проходящего в Турине.



Ставка: ТМ 20.5 за 1.90.



«Матч, который абсолютно ничего не решает. Джокович уже вышел с первого места. Норри подключился к турниру только со второго тура, в котором проиграл в борьбе Касперу Рууду. Ему уже выйти не удастся, для него это большой опыт, а заодно шанс заработать деньги и очки.



Джокович сейчас великолепно готов. Его игра ещё более мощное впечатление производит, чем в Париже. С Рублевым он разобрался вообще без проблем. Не было ни шанса у россиянина.



Честно говоря, не знаю, какие проблемы для Новака может создать Норри. Джокович всё достает, сам интересно развивает атаки. Да и подача у него здесь летит. За 2 сета с Рублевым больше 10 эйсов сделал серб. Силы тратить ему не стоит, ведь в субботу уже полуфинал со Зверевым. Поэтому, думаю, Джокович здесь сыграет так, чтобы этого хватило для победы в двух партиях. Думаю, меньше 20,5 гейма будет сыграно», — сказала Чакветадзе.