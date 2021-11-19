«Зенит» – «Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на матч 15-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Нижний Новгород» в 15-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Нижнего Новгорода» с форой (+2.5) за 1.75.



«Возвращаемся к клубным делам. Очередной тур РПЛ начинается в Санкт-Петербурге. Александр Кержаков, легенда «Зенита», приезжает на «Газпром-Арену» уже в качестве главного тренера соперника «Зенита».



«Нижний Новгород» в последних матчах играет просто чудовищно: 4 поражения подряд, и команда уже в зоне стыковых матчей. Всего 3 очка отделяют «Нижний» от последнего места.



Но этот матч принципиальный для Кержакова, это и понятно. Думаю, в воротах «Зенита» окажется брат Александра — Михаил, Крицюк и прошлый тур пропускал. «Зенит» вряд ли допустит две осечки подряд — в прошлом туре была нулевая ничья в Екатеринбурге. После паузы на матчи сборных «Зенит» должен реабилитироваться, да и дома он хорошо играет. Думаю, что не будет такого настроя, как на «Спартак» и «Динамо». Наверняка «Зенит» будет в голове держать матч в Лиге чемпионов. «Сочи» поджимает в таблице, но «Зениту» просто важно выиграть. Он не будет ставить перед собой задачу разгромить «Нижний».



«Нижний» наверняка сыграет очень глубоко от обороны. «Зениту» непросто взламывать команды, которые сидят глубоко в защите. Мой прогноз — «Нижний Новгород» с форой (+2,5) мяча за 1,75», — сказал Генич.

Где покажут матч «Зенит» — «Нижний Новгород»?

Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Зенит» — «Нижний Новгород».