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«Монако» — «Лилль»: прогноз Павла Занозина на игру Лиги 1

«Монако» — «Лилль»: прогноз Павла Занозина на игру Лиги 1
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Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин сделал прогноз на матч «Монако» — «Лилль» в 14-м туре Лиги 1 сезона-2021/2022.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

«Монако» встречается с «Лиллем» в моем любимом чемпионате Франции.

Этот матч интересен тем, что в нём может ещё раз состояться дуэль Александра Головина и Иво Грбича – голкипера сборной Хорватии. Правда, в матче Хорватия – Россия эту дуэль мы практически не видели, потому что совершенно не было атак с участием Головина, который защищался вместе с защитниками. Может быть, здесь всё будет лучше, хотя «Монако» и «Лилль» команды низовые, забивают достаточно мало.

Думаю, что результативного матча ждать не стоит. Мне сразу пришла в голову ставка тотал меньше 2,5. Почти наверняка я уверен, что три гола на двоих эти команды не забьют, потому что в первую очередь они сконцентрированы на обороне. К тому же, у них огромные проблемы с реализацией.

«Монако» является небольшим фаворитом матча, но я бы не стал отталкиваться от победителя в этой встрече. Я бы предложил сыграть на низ – тотал меньше 2,5», — сказал Занозин.

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