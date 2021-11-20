«Краснодар» — «Спартак»: время начала матча, какой телеканал покажет в прямом эфире

20 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Спартака» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.05.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.69. Пенальти идёт за 2.30, а красная карточка — за 3.50.



Прогноз Максима Калиниченко на матч «Краснодар» — «Спартак».



Прогноз Виктора Гусева на матч «Краснодар» — «Спартак».