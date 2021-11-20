«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть онлайн, прямой эфир, по какому телеканалу покажут

20 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Спартака» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.05.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.69. Пенальти идёт за 2.30, а красная карточка — за 3.50.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Краснодар» — «Спартак».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Краснодар» — «Спартак».
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