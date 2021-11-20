Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Эспаньол»: эксперты оценили шансы Хави одержать победу в дебютном матче

«Барселона» — «Эспаньол»: эксперты оценили шансы Хави одержать победу в дебютном матче
Комментарии

20 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эспаньол». Начало каталонского дерби — в 23:00 мск.

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами команду Хави: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Эспаньола» оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Аналитики также уверены, что матч испанской Примеры «Барселона» — «Эспаньол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Пенальти в каталонском дерби оценён букмекерами коэффициентом 2.75, красная карточка доступна за 4.00.

Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Эспаньол».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021