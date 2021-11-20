«Ливерпуль» — «Арсенал»: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн, какой канал покажет

20 ноября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится центральный матч 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало запланировано на 20:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на «Okko Спорт».



Эксперты уже дали свой прогноз, они не сомневаются в победе хозяев: поставить на «Ливерпуль» предлагается с коэффициентом 1.53. Успех «Арсенала» оценивается в 6.85. Ставки на ничью принимаются в букмекерских конторах за 4.95.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен за 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.