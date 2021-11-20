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«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
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Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек сделал ставку на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.43.

«В прошлом матче динамовцы удивили, они смогли обыграть ЦСКА, хотя фаворитом той встречи для меня были армейцы. Команда Алексея Кудашова выиграла в трёх последних матчах, и сейчас я думаю, что «Динамо» продолжит свою успешную серию и как минимум не проиграет в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Динамо» и «Салават Юлаев» сегодня — команды примерно одного уровня, между ними нет большой разницы. Но за счёт того, что динамовцы сыграют на родном льду при поддержке своих болельщиков, они для меня фавориты. Я поставлю на то, что «Динамо» наберёт как минимум одно очко.

В этой игре команды могут забросить как минимум пять шайб, всё-таки у обеих сильная атака, у «Динамо» она вообще одна из лучших в лиге, так что ожидается интересный поединок. Примерный счёт матча — 3:3 или 4:3 в пользу хозяев».

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