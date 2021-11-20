«Краснодар» — «Спартак»: ставка Дениса Казанского на матч чемпионата России

Известный комментатор Денис Казанский сделал свою ставку на матч 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.85



«У «Спартака» большие кадровые потери: не будет Зобнина, Литвинова, Бакаева. Поэтому много молодёжи полетело на этот выезд. Я бы сфокусировал внимание на том, что для Руя и для Гончаренко это крайне важная игра. Оба находятся под диким давлением, потому что серьёзные проблемы с организацией игры и с результатами.



У «Краснодара» вообще не ладится впереди: ни одного мяча за три последних игры. «Спартак» не побеждает в шести матчах подряд. В общем, для обоих тренеров это судьбоносный матч. Думаю, наставники постараются обезопасить себя и не проиграть. Считаю, «Краснодар» и «Спартак» сыграют вничью.



Сложно просмотреть какую-то логику в их предыдущих матчах. Было всё по-разному: и большой счёт в пользу «Спартака», и низовые игры. В общем, здесь проще говорить о ничейном исходе».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Краснодар» — «Спартак».