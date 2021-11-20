«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на центральный матч 12-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свою ставку на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.60.



«Красные вроде бы хорошо начали сезон, но обилие ничейных результатов опустило коллектив на четвёртую позицию с 22 баллами. Долго не знали поражений, однако в предыдущем туре не справились с тяжелейшим выездом к «Вест Хэму» (2:3). Но они забили больше всех — 31 мяч.



На мой взгляд, ставку лучше сделать в пользу хозяев поля, всё-таки уровень футболистов будет повыше, да и они находятся в превосходных кондициях. Кроме того, команда играет в родных стенах.



«Канониры» располагаются на пятой позиции в чемпионате, хотя просто отвратительно стартовали и после стартовых турах шли на самом дне турнирной таблицы. Статистика в нападении до сих пор плохая — всего 13 мячей. Перед паузой клуб переиграл «Уотфорд» со счётом 1:0.



По моему мнению, фаворитом в этой паре приезжий коллектив не будет. Гости набрали хорошую форму, однако нет стабильности в нынешнем розыгрыше. Их ждёт тяжёлый матч».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Лестер» — «Челси».