Даниил Медведев — Каспер Рууд: прямая трансляция, где смотреть матч онлайн, какой канал

20 ноября Даниил Медведев и Каспер Рууд сыграют в полуфинальном матче Итогового турнира АТР в Турине. Начало — не ранее 16:00 мск. Прямая трансляция будет доступна на канале Eurosport 1 и на сайте Eurosport.
Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина в матче полуфинала Итогового турнира в Италии составляет 1.35. На успех Рууда можно поставить в букмекерсикх конторах за 3.44.
Аналитики также считают, что матч ATP в Турине Даниил Медведев — Каспер Рууд получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.80, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.08. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.75.
Прогноз Анны Чакветадзе на матч Медведев — Рууд.
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