«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт дал свой прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.04.



«Для Андрея Талалаева было очень важно одержать победу перед паузой на матчи национальных сборных. «Ахмату» это сделать удалось, поэтому команда из Грозного чуть в более спокойно форме готовилась к возобновлению чемпионата. «Локомотив» часто производит приятное впечатление, как в матче с «Галатасараем» в Лиге Европы, но добивается результата далеко не всегда. Однако дома «Локомотив» выглядит фаворитом, а в РПЛ дела у него складываются хорошо. Поэтому не удивлюсь победе железнодорожников на классе», — сказал Гутцайт.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Краснодар» — «Спартак».

Где смотреть матч «Локомотив» — «Ахмат»?