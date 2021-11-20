«Лестер» — «Челси»: ставка Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Лестер» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» за 1.81.



«Челси» возглавляет турнирную таблицу. По делу. Состав очень сбалансированный. Нет ярко выраженного лидера, но любой футболист знает свою работу на поле, может забить гол или отдать пас. В полузащите выделяется трио Жоржиньо, Канте и Ковачич. Но в нападении можно ставить кого угодно, и все играют здорово.



«Челси» может выиграть титул чемпиона и всё для этого сделает. Хотя «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» очень сильны.



«Лестер» бросает то в жар, то в холод. Всё построено на индивидуальном мастерстве, на быстрых контратаках. Варди хорош в линии нападения, а Тилеманс и Мэддисон под ним, они могут тонко сыграть. В остальном эта команда чуть выше среднего. Мы видели по матчам со «Спартаком», что она ничего необычного из себя не представляет. При удачном раскладе может отобрать очки у лидеров, но в целом заметно слабее.



«Челси» после ничьей отнесётся к этой игре очень серьёзно. Мне кажется, что гости не без проблем, но победят. Ставлю на П2».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Лестер» — «Челси».

Прогноз Александра Елагина на матч «Ливерпуль» — «Арсенал».