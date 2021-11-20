«Барселона» — «Эспаньол»: ставка Эдуарда Мора на каталонское дерби в Примере

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.46.
«Центральный матч тура в Испании. Возможно, один из самых ожидаемых матчей в Европе. Это каталонское дерби, непримиримые соперники, их встречи всегда выходят огненными.
В «Эспаньоле» можно отметить Рауля де Томаса. Молод, но уже заиграл за сборную Испании. Наверняка захочет себя проявить именно в таком матче.
Как мы знаем, у «Барселоны» сменился тренер, вернулся легенда клуба Хави. На него возлагаются огромные надежды. Вся общественность, все болельщики сплотились вокруг команды. В этом плане у «Барсы» очень положительный эмоциональный импульс.
Внезапно команды набрали одинаковое количество очков и соседствуют в турнирной таблице. Если для «Эспаньола» это нормально, то для «Барселоны» – катастрофа.
В составе сине-гранатовых много молодых одарённых футболистов. Но им пока рано взваливать на себя нагрузку, они ещё нестабильны. Не оправдывает надежды болельщиков Депай. Я сразу был против этого трансфера. Мне кажется, это игрок для команд второго эшелона, но не для топ-клубов. Нужен более сильный форвард.
Чтобы молодёжь быстрее прогрессировала, вернули Дани Алвеса — это правильный ход. Эмоциональный фон в команде подогрет. Считаю, что сине-гранатовые будут действовать агрессивно, пытаться забивать. Но и «Эспаньол» воспользуется пространством и тоже забьёт.
Свежа в памяти игра против «Сельты», где «Барселона» вела после первого тайма 3:0, но умудрилась закончить матч при счёте 3:3. Не удивлюсь, если что-то подобное произойдёт и здесь. Жду от матча огромного количества голов. Играю тотал больше 3.5 мяча».
Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Эспаньол».
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