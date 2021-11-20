«Тампа-Бэй» – «Нью-Джерси»: ставка Виталия Славина на матч регулярного чемпионата НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй » – «Нью-Джерси».

Ставка 1: победа «Тампы» за 1.74.



Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.



«Это команды разного класса. «Тампа» три последних матча выиграла, а «Нью-Джерси» трижды подряд проиграл. «Нью-Джерси» попал в неприятную ситуацию с отменой трёх матчей «Оттавы», команда немного выбилась из соревновательного графика.



«Тампа» будет играть два матча подряд дома, поэтому будут играть разные вратари. Я думаю, что Василевскому дадут отдохнуть в матче с «Нью-Джерси», а поставят на «Миннесоту», так как это более солидный соперник. Будет играть Эллиот, что с одной стороны даёт больше шансов «Нью-Джерси», а с другой будет больше мотивировать игроков «Тампы», чтобы они играли строже в обороне.



«Нью-Джерси» неплохо начал чемпионат, но сейчас общий уровень команды сказывается на результатах – слабенькое нападение, команда довольно крупно стала проигрывать.



В этом матче я отдаю предпочтение «Тампе», как более классной команде. Здесь можно сделать две ставки – победа «Тампы» и тотал больше 5.5 шайбы».

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