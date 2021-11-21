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«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Эвертон».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 2.05.

«Хозяева находится на второй строчке в АПЛ, заработав 23 балла и догнав конкурентов после не самого привлекательного старта. Они не так давно потерпели сенсационное поражение от «Кристал Пэлас» (0:2). Тем не менее затем удалось реабилитироваться с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

На мой взгляд, хозяева выиграют этот матч, всё-таки у них команда совершенно другого уровня. Лидеры вернулись из национальных команд и готовы продолжать борьбу за чемпионство, тем более играют дома.

«Ириски» не так грозны и заслуженно располагаются в середине турнирной таблицы. Команда достаточно упёртая и неуступчивая, но уже достаточно давно не может победить. После трёх поражений она отобрала очки у мотивированного «Тоттенхэма» (0:0), выстояв в обороне.

По моему мнению, гостям придётся невероятно сложно. Вообще, у ливерпульцев на выезде статистика в этом сезоне не очень — всего лишь одна победа".

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лидс» с коэффициентом 2.07.

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