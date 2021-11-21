«Гранада» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Гранада» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.90.

«Гранада» в этом году пока в поисках своей игры. Всего две победы и пять раз сыграли вничью, что принесло 11 очков и 17-е место в турнирной таблице.



Ужасно сыграла линия атаки, которая забивала меньше гола в среднем. После победы над «Леванте» красно-белые уступили «Эспаньолу».



Мадридский «Реал» за 12 туров добыл восемь побед и три раза сыграл вничью, что принесло 27 очков и вторую позицию. До первого «Реала Сосьедад» всего один пункт.



В двух последних турах «галактикос» обыграл по очереди «Эльче» и «Райо Вальекано». В пяти последних очных встречах успех праздновали «сливочные», которые выигрывали, причём в 4 из 5 игр с разницей не менее двух голов.



В этом матче «Реал» является явным фаворитом, кроме того, нет травмированных и все в хорошей форме. Я считаю, что хозяева способны отличиться, но Мадрид без победы не уедет. Ожидаю результативный футбол и успех гостей».

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