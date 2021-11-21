«Интер» — «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Интер» — «Наполи».
Ставка: победа «Наполи» с нулевой форой за 2.29.
«Интер» с третьей строчки отстаёт от «Милана» и «Наполи» на семь баллов. Действующий чемпион Италии вряд ли возьмёт скудетто во второй раз подряд.
Это всё равно центральный матч тура – чемпион принимает у себя дома претендента на трофей. Неаполитанцы идут в лиге практически без оплошностей. Только в последних турах команда Спаллетти пару раз сыграла вничью. В остальных встречах она уверенно выигрывала. «Наполи» в этом сезоне очень силён.
«Интер» тоже не стоит сбрасывать со счетов, я считаю. Многие могли подумать, что этой команде будет тяжело идти даже в топ-4 после летних потерь. Но даже с новым тренером и частичной заменой состава команда всё равно располагается на третьей строчке и уже имеет определённый отрыв от клубов ниже. Потери миланской команды оказались существенными, но не смертельными.
Всё-таки командная игра «Наполи» в этом сезоне удивляет всех. Думаю, «Интеру» даже дома придётся тяжело против этого соперника. Предлагаю в этом матче немного пошалить и взять ставку «победа «Наполи» с форой (0)».
Прогноз на матч «Интер» — «Наполи» с коэффициентом 3.55.
Где смотреть матч «Интер» — «Наполи»?
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