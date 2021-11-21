ЦСКА — «Химки»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА — «Химки».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.02.

«Первая игра после паузы на сборные. Но у ЦСКА было немного вызванных футболистов. А у «Химок», по-моему, только Баженов уезжал в молодежную сборную. Все остальные были на месте и готовились. Как мы знаем, в «Химки» должен вернуться Черевченко. Это означает, что команда снова будет биться, будет по-новому мотивирована. Видимо, все долги по зарплате будут погашены.



Чем хуже погодные условия, тем меньше голов. В Москве уже минус и снег. «Химки» и так забивает мало, а теперь команда будет играть строго от обороны. Считаю, что у них получится либо не пропустить, либо пропустить всего 1 гол.



ЦСКА после двух поражений, естественно, будет пытаться реабилитироваться. Когда все футболисты в форме, когда на поле Дзагоев, то команда может что-то придумать.



«Химки» в зоне вылета, каждое очко команде жизненно необходимо. Поэтому голов будет забито немного. Не исключаю нулевую ничью».

Чего ждать от матча ЦСКА — «Химки».

Прогноз Константина Генича на матч ЦСКА — «Химки».

Прогноз на матч «Сочи» — «Рубин».