ЦСКА — «Химки»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА — «Химки».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.02.
«Первая игра после паузы на сборные. Но у ЦСКА было немного вызванных футболистов. А у «Химок», по-моему, только Баженов уезжал в молодежную сборную. Все остальные были на месте и готовились. Как мы знаем, в «Химки» должен вернуться Черевченко. Это означает, что команда снова будет биться, будет по-новому мотивирована. Видимо, все долги по зарплате будут погашены.
Чем хуже погодные условия, тем меньше голов. В Москве уже минус и снег. «Химки» и так забивает мало, а теперь команда будет играть строго от обороны. Считаю, что у них получится либо не пропустить, либо пропустить всего 1 гол.
ЦСКА после двух поражений, естественно, будет пытаться реабилитироваться. Когда все футболисты в форме, когда на поле Дзагоев, то команда может что-то придумать.
«Химки» в зоне вылета, каждое очко команде жизненно необходимо. Поэтому голов будет забито немного. Не исключаю нулевую ничью».
Чего ждать от матча ЦСКА — «Химки».
Прогноз Константина Генича на матч ЦСКА — «Химки».
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