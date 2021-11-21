ЦСКА — «Химки»: прогноз Артура Петросьяна на матч РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Химки».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.88.

«Проблемы «Химок» явно серьёзнее. Клуб, расставшийся с тренером, даже не смог найти преемника и был вынужден вновь обратиться к Черевченко. Так что серьёзная беда там не только с игрой, которая сильно потускнела за последний год, но и с финансами.



ЦСКА будет вынужден реабилитироваться за два последних поражения. Крупно уступить в Сочи было хоть и неожиданно, но вполне закономерно. Тем не менее в родных стенах армейцы довольно легко разбираются с соперниками, уступающими в классе. И, кажется, это тот случай. Кадровых проблем у ЦСКА нет, так что свои рабочие три очка они здесь взять должны».

Чего ждать от матча ЦСКА — «Химки»?

Прогноз Константина Генича на матч ЦСКА — «Химки».

Прогноз на матч «Сочи» — «Рубин».