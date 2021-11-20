Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Арсенал»: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу АПЛ

«Ливерпуль» — «Арсенал»: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу АПЛ
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, в АПЛ пройдёт матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Начало — в 20:30 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».

2. Скачай приложение «Фонбет».

Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021