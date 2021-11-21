«Манчестер Сити» – «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Эвертон».



Ставка: победа «Ман Сити» всухую за 1.85.

«Сейчас «Эвертон» плох. Команда вот уже пять матчей не может победить, проигрывает регулярно, забивает при этом мало.



Дома «Манчестер Сити» чувствует себя дико уверенно. Пропустил только в одной домашней игре. Во всех остальных отыграл на „ноль“.



Против такого клуба Рафаэлю Бенитесу будет сложно что-либо сделать. Тем более у «Эвертона» не будет главного нападающего Доминика Калверта-Льюина.



Думаю, что «Сити» победит и не пропустит. «Манчестер» сейчас слишком хорош. Да и вообще надо сказать, что «Эвертон» — это клиент для «горожан» в последнее время: семь побед подряд».

Чего ждать от матча «Ман Сити» — «Эвертон»?

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лидс».