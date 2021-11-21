«Сочи» — «Рубин»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — «Рубин».
Ставка: «Сочи» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.67.
«У «Сочи» четыре победы в последних пяти турах и вполне заслуженное второе место в турнирной таблице. Южане за последние полтора месяца обыграли и «Зенит» на выезде, и ЦСКА дома, забив им в общей сложности шесть мячей. Команда Владимира Федотова, может, чуть сдала в игре без мяча, но зато теперь куда разнообразнее действует во владении, забивая на любой вкус.
Где смотреть матч «Сочи» — «Рубин»?
«Рубин» этим похвастать не может. У казанцев проблемы и при обороне, и с креативом и остротой в атаке. Подбор игроков в средней линии и в нападении один из сильнейших в лиге, но должной эффективности от их взаимодействия нет».
Чего ждать от матча «Сочи» — «Рубин»?
Прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал Тула».
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