«Дженоа» — «Рома»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч «Дженоа» — «Рома».

Ставка: «Дженоа» не проиграет за 2.20

«Очень классный матч в чемпионате Италии, который особенно интересен с точки зрения нового главного тренера «Дженоа». Теперь это Андрей Шевченко. Конечно, дико хочется пожелать Андрею удачи. Мы все прекрасно помним, что он был великим футболистом и стал очень неплохим тренером, плюс классно поработал со сборной Украины и выжал из неё максимум на чемпионате Европы. Теперь пришла пора показывать себя в клубном футболе. Я верю в Шевченко.



У «Ромы» тренер высокого уровня — Жозе Моуринью. Если с этой точки зрения рассматривать, дуэль будет очень любопытной. Возможно, на эмоциях от чего-то нового, на ощущениях, что пора выбираться со дна, «Дженоа» в этот раз не проиграет. Хозяева провалились практически в зону вылета. На самом деле у «Дженоа» команда совсем не для того, чтобы бороться за выживание.

Предлагаю поставить на 1Х. Думаю, Шевченко должен начать как минимум удачно, хотя, безусловно, «Рома» — фаворит. Тут спорить никто не будет, но на ничью генуэзцы могут наскрести, а может быть, и на победу. 1Х — моя ставка в этом матче».

Прогноз на матч «Интер» — «Наполи» с коэффициентом 3.55.

Прогноз на матч «Дженоа» — «Рома» с коэффициентом 4.21.