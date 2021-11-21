ЦСКА — «Химки»: где будет трансляция, во сколько начало, какой канал покажет матч РПЛ

21 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Химки». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех химчан оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.45.
Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
Гол Антона Заболотного оценён в 2.90, гол Фёдора Чалова — в 2.95, а гол Дениса Глушакова — 4.25.
Чего ждать от матча ЦСКА — «Химки»?
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