ЦСКА — «Химки»: прямая трансляция, время начала матча, по какому телеканалу покажут

21 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Химки». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех химчан оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

Букмекеры склоняются к тому, что матч РПЛ ЦСКА — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Гол Антона Заболотного оценён в 2.90, гол Фёдора Чалова — в 2.95, а гол Дениса Глушакова — в 4.25.



Чего ждать от матча ЦСКА — «Химки»?

Прогноз Константина Генича на матч ЦСКА — «Химки».