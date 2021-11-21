«Динамо» — «Арсенал»: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой канал покажет

21 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Арсенал» Тула. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех туляков оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.75.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.05, на гол в каждом тайме — за 1.70. Победа бело-голубых в каждом из таймов оценена в 3.60.
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