«Интер» — «Наполи»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Италии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Наполи».

Ставка: ничья за 3.46.

«Интер» — самая результативная команда с 29 мячами, а «Наполи» меньше всех пропускает — всего четыре мяча за 12 матчей. Тем не менее я предвижу забитые мячи и серьёзную битву. «Наполи» на поле «Интера» не забивал в четырёх последних матчах чемпионата Италии. В предыдущем туре обе команды сыграли вничью.



На своём поле «Интер» одержал 19 побед в 21 последней игре, ещё две закончились вничью. «Наполи» идёт без поражений в этом чемпионате, но если захватить концовку прошлого сезона, то получится, что у неаполитанцев в 21 игре 16 побед и пять ничьих. На выезде у «Наполи» в 10 последних матчах девять побед и ничья. Что ни скажи в пользу «Интера», тут же появляется контраргумент у «Наполи». Поэтому жду ничейный исход».

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