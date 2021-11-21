ЦСКА – СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – СКА.
Ставка: победа ЦСКА за 2.48.
«СКА потерпел пятое поражение подряд, и нет никаких причин, чтобы питерский клуб не потерпел шестого. Когда такое было в последний раз, уже сразу и не припомнить, но ясно, что Валерий Брагин сидит на чемоданах, и если СКА продует в Москве своим столичным одноклубникам под дикий гогот товарища Сечина, то тот чемодан, на котором сидит Брагин, полетит ему, уходящему, в спину.
Понятно, что в этом матче СКА будет предельно отмобилизован. Состав у него пухнет от звезд с каждым днем все больше, но пока весь этот корм не в коня. А ЦСКА мало что сейчас в относительном порядке (а по новым – федоровским, — меркам, так и вовсе в порядке полном), так уже выиграл у питерцев три последних матча в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, включая нынешний. И это мы еще не смотрели на плей-офф, где ЦСКА мордует питерцев регулярно и ежегодно.
В общем, в противостоянии «кони – пони», победы гостей я не ожидаю. Но в то же время понимаю, что москвичам придется изрядно попотеть. Но у меня есть все основания предположить, что пот этот будет пролит не напрасно, что ЦСКА все-таки сумеет победить, причем сделает это в основное время, хоть и с совсем небольшим перевесом в счете.
А там уже и до нового главного тренера СКА будет рукой подать».
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