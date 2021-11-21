«Сочи» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на матч РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — «Рубин».
Ставка: победа «Сочи» и обе забьют за 3.40.
«Сочи» великолепно действует дома: пять побед при одном поражении (15:5 по мячам), второе место в «домашней» турнирной таблице лиги. «Рубин» — в числе худших гостевых команд РПЛ, лишь одна победа в шести гостевых матчах. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, в Сочи сыграли 3:2. При этом сочинцы уже 10 матчей кряду не могут сыграть на ноль.
Мне кажется, нас и сейчас ждёт результативный футбол и победа хозяев. Кризисный «Рубин» (2 победы в 11 последних матчах РПЛ) мог бы выручить Хвича, ярко сыгравший за сборную Грузии, но у него дисквалификация. Без лидера шансы «Рубина» на успех выглядят низкими. Думаю, казанцы сумеют поразить ворота хозяев, но те вновь наберут очки и продолжат гонку за еврокубки. Кто хочет перестраховаться, берите 1Х вместо П1».
Где смотреть матч «Сочи» — «Рубин»?
- 21 ноября 2021
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