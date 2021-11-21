«Интер» — «Наполи»: прямая трансляция матча Серии А, какой телеканал покажет

21 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью принимаются за 3.55.
Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.64, на гол Лаутаро Мартинеса — за 2.70, на гол Виктора Осимхена — за 2.80.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Интер» — «Наполи».
Прогноз на матч «Интер» — «Наполи» с коэффициентом 3.55.
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