Александр Зверев — Даниил Медведев: эксперты назвали фаворита Итогового турнира ATP

21 ноября состоится финал Итогового турнира ATP в Турине Александр Зверев — Даниил Медведев. Начало — в 19:00 мск.



Даниил Медведев считается фаворитом, коэффициент на его победу составляет 1.59. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1590 рублей. На победу Зверева предлагается поставить за 2.68.



Эксперты полагают, что матч Даниил Медведев — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.80, а тотал меньше 22.5 гейма оценивается в 2.00.



Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.50, на тай-брейк — за 1.62. Если кто-то из теннисистов выиграет сет со счётом 6:0, зайдёт коэффициент 12.50.

Наиболее вероятный исход встречи — победа Медведева в двух партиях (2.30). Победа Даниила в трёх сетах доступна за 4.00, на успех Зверева в двух партиях дают 4.60.

Прогноз Надежды Петровой на матч Зверев — Медведев.

Где смотреть матч Зверев — Медведев?

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Зверев — Медведев.