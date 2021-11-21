Александр Зверев — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на финал Итогового турнира ATP

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Александр Зверев в финале Итогового турнира ATP.
Ставка: тотал меньше 23.5 гейма за 1.87.
«Вот уже и финал Итогового турнира ATP. И он получился не таким, как все ожидали. Саша Зверев неожиданно обыграл Новака Джоковича, который, казалось, показывает очень качественный теннис. Но, возможно, обманчивое впечатление сложилось потому, что в группе у серба не было достойных соперников. Он всех побеждал легко, с большим запасом. А Зверев навязал совсем другой уровень сопротивления, великолепно подавал. Уже по матчу с Даниилом Медведевым было понятно, что Зверев готов очень хорошо.
И в финале снова будет встреча Медведева и Зверева. Интересно, конечно, развиваются их личные встречи. Первые четыре выиграл Саша, потом в Шанхае в 2019-м верх взял Даня, практически тут же на Итоговом в группе опять победил Зверев. Получается, он вёл 5-1, а сейчас счёт 6-5 в пользу россиянина. И серия эта началась в прошлом году в финале парижского «Мастерса». Дальше была победа на Итоговом, на ATP Cup, снова в Париже и на групповом этапе этого турнира. Психологическое преимущество точно должно быть на стороне Медведева, особенно после встречи в группе, где Зверев был максимально близок к успеху.
Я рискну поставить на то, что в матче будет сыграно меньше 23.5 гейма. На мой взгляд, здесь либо Зверев на кураже после победы над Джоковичем уверенно победит — а ему очень хочется прервать серию из пяти поражений во встречах с Медведевым — либо после игры с Джоковичем Саша будет опустошён, и Медведев выиграет уверенно. Не верится мне, что этот финал будет очень продолжительным».
Где смотреть матч Зверев — Медведев?
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