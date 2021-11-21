«Сочи» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Рубин».

Ставка: победа «Сочи» при тотале больше 1.5 гола за 2.09.

«Сочи» на своём поле играет очень здорово. За календарный год в чемпионате проигрывали только «Зениту» и «Динамо». В основном сочинцы дома всех обыгрывают уверенно. Взять хотя бы последний матч — крупная победа над ЦСКА. Поэтому не удивляет, что и сейчас «Сочи» идет таким фаворитом в матче с «Рубином». Казанцы и выглядят невзрачно, если смотреть на результаты, так еще сыграют без дисквалифицированного Хвичи. Честно говоря, не вижу шансов здесь у казанцев. Столько ожиданий от них было, а сейчас команда уже в середине таблицы.



Федотов постепенно наладил игру «Сочи». Все-таки в межсезонье клуб покинули несколько человек, пришли новые люди. Нужно было время, чтобы состав сыгрался. К сожалению, из еврокубков к тому моменту вылетели. Но сейчас и в защите новые люди здорово выглядят, и Кассьерра впереди очень хорош. Видели, что в прошлом туре «Ростов» делал с обороной «Рубина». Вполне возможно, что «Сочи» сыграет не хуже.



Моя ставка — «победа „Сочи“ и тотал больше 1.5 мяча». Уверенность — 8 из 10".

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