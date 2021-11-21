«Динамо» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Арсенал» Тула.

Ставка: победа «Динамо» в 1-2 мяча за 2.15.

«Динамо» — фаворит этой встречи. Команда Шварца играет дома и не имеет права терять очки против такого соперника. Тула на выезде выглядит очень неудачно. И здесь, честно говоря, я не вижу у неё шансов. У «Динамо» вернулись в строй почти все травмированные и дисквалифицированные. Будут играть Захарян, Фомин. Тюкавин сейчас в отличном состоянии, забил важнейший мяч испанской молодёжке. Грулёв отличился в прошлом туре. По большому счёту не хватает только Лаксальта. Также Лесовой давно травмирован, но без него уже научились играть.



Не знаю, что должно случиться, чтобы динамовцы здесь потеряли очки. Разве что растранжирят все моменты, а какой-то случайный мяч залетит в ворота Шунина. Но в такое я сейчас не верю. Думаю, «Динамо» начнёт мощно, как оно это умеет, и подавит «Арсенал». 1-2 мяча хозяева забьют, а потом строго сыграют сзади. В победе «Динамо» практически не сомневаюсь.



Сыграю победу команды Шварца в 1 или 2 мяча. Уверен в ставке на 9 из 10».

Чего ждать от матча «Динамо» — «Арсенал»?