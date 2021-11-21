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Александр Зверев — Даниил Медведев: прогноз Надежды Петровой на матч Итогового турнира ATP

Александр Зверев — Даниил Медведев: прогноз Надежды Петровой на матч Итогового турнира ATP
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Итогового турнира Александр Зверев — Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева за 1.58.

«Мало кто предполагал такой финал, но Зверев смог преподнести сенсацию, обыграв в полуфинале первую ракетку мира Новака Джоковича.

Для Медведева на руку затянувшийся матч между Зверевым и Джоковичем (он длился два с половиной часа). Очень важное начало матча. Если Медведев хорошо стартанёт, то всё, матч — его.

Зверев с Медведевым — теннисисты примерно одного возраста: Звереву — 24 года, Медведеву — 25 лет. Они отлично друг друга знают, оба — русскоговорящие, будем считать, что оба воспитанники российской теннисной школы.

Думаю, что Даня покажет свой высокий класс, он выглядит уверенно, продемонстрирует цепкость, стойкость и попытается вывести соперника из себя.

Я уверена в победе Медведева. Будем болеть за него и ставим на его победу».

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Зверев — Медведев.

Где смотреть матч Зверев — Медведев?

Даниил Медведев — Александр Зверев. Почувствуйте гордость за российский теннис! Даниил Медведев — Александр Зверев. Почувствуйте гордость за российский теннис!
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