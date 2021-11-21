Александр Зверев — Даниил Медведев: прямой эфир матча, во сколько начало, какой телеканал

21 ноября в Турине (Италия) пройдёт финал Итогового турнира ATP Александр Зверев — Даниил Медведев. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.



Даниил Медведев считается фаворитом, коэффициент на победу российского теннисиста составляет 1.56. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1560 рублей. На победу Зверева предлагается поставить за 2.58.



Эксперты считают, что матч Даниил Медведев — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.80, а тотал меньше 22.5 гейма оценивается в 2.00.



Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.50, на тай-брейк — за 1.62. Поставить на то, что один из теннисистов сломает ракетку по ходу встречи, предлагается за 3.90.



Самый вероятный исход встречи — победа Медведева в двух сетах (2.30). Победа Даниила в трёх партиях доступна за 4.00, на успех Зверева в двух сетах предлагают коэффициент 4.60.

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Зверев — Медведев.

Прогноз Надежды Петровой на матч Зверев — Медведев.