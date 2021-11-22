«Амур» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Авангард».
Ставка: ничья за 4.20.
«Под конец шестиматчевой выездной серии «Амур», безусловно, подсел, потерпев два поражения подряд. Немудрено при таких ломовых соперниках и столь затянутой серии в чужих домах. Теперь, правда, соперники будут ничуть не легче, но хоть стены будут родными. А если ковидный режим позволит, то и знакомые лица на трибунах «Платинум-Арены» тоже будут.
У «Авангарда» после выхода с европаузы всё хорошо. Соперников ниже уровнем он выносит вперёд ногами, то есть под ноль. Соперников своего уровня просто выносит, как вынес в предыдущем туре «Магнитку», а «Магнитка», на минуточку, тогда была в статусе единоличного лидера как Восточной конференции, так и «всея КХЛ». Теперь у «Авангарда» так называемый дальневосточный выезд, который раньше ничем от прочих не отличался, но с момента перебазирования «ястребов» в ближнее Подмосковье оброс немалыми трудностями. Как, впрочем, у всех команд Западной конференции.
В принципе, «ястребы» справляются с «Амуром» везде, лучшим доказательством чего является статистика личных встреч. «Авангард» имеет в ней более чем трёхкратное преимущество по количеству побед. Но это в целом. В Хабаровске же «Авангард» тоже имеет аналогичное преимущество, но оно уже измеряется не в разах, а в процентах, а это, согласитесь, большая разница.
«Амур» сейчас находится в такой ситуации, когда ему не приходится выбирать соперников по формуле «можем взять очки» — «не можем взять очки». С самых низов Восточной конференции хабаровчане с потом и кровью поднялись до 9-го места, но дальше надо добавлять, потому что выше все играют. И их надо обыгрывать, а календарь подсовывает дальневосточникам сплошь лидеров да чемпионов. Получается, что очки надо брать и у них.
Мне кажется, что у «ястребов» что-то взять получится. Потому что дома, а дома и солома едома. «Амур» вцепится в результат зубами и когтями и сможет завершить основное время матча вничью. Овертайм долго не продлится, поскольку сил у хозяев уже не останется, особенно на сверхбыстрый формат «три на три». Но главную задачу «Амур» выполнит и одно очко у действующего чемпиона отнимет», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо» — «Куньлунь».
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