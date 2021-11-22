«Динамо» М — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – «Куньлунь».



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.49.



«Согласитесь, удивительным выглядит сам факт того, что команда, победившая накануне «Салават Юлаев», причём победившая достаточно уверенно и спокойно, вдруг сольётся дома, прости, господи, «Куньлуню». Его жизненный цикл, по некоторой информации, приходящей из Поднебесной, будет ограничен текущим сезоном, а следующего ему не понадобится, потому что в Китае забудут про хоккей до следующей Олимпиады.



Но пока «Куньлунь» играет, причём играет даже основным составом, и периодически строит командам КХЛ козьи морды, как состроил, скажем, в предыдущем туре «Витязю», обыграв его в овертайме. «Витязь», конечно, не бог весть какой соперник, да и обыграла его китайская команда после четырёх подряд поражений. Но сам факт такой победы говорит о том, что совсем уж расслабляться бело-голубым, ну, там, выходить на лёд с шутками, прибаутками, подыгрывая себе на гармошке, никак нельзя. Ибо чревато.



Надеюсь, до такого состояния динамовцы не позволят себе расслабиться. Совсем без расслабона, конечно, не получится, поскольку матч с «Куньлунем» волею календаря приходится между играми с вышеупомянутым «Салаватом» и «Трактором». Но разложиться настолько, чтобы проиграть китайцам, – предположу, что до такого бело-голубые не опустятся. А значит, в итоге всё-таки преодолеют массированную оборону «Куньлуня» и его вратаря, иногда творящего чудеса, забросят на пару-тройку шайб больше соперника и победят в основное время», — сказал Лебедев.

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