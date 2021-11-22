Победа «Лейкерс» над «Майами» принесла клиенту «Фонбет» 2,95 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» — «Майами». Он рискнул суммой в 1 млн рублей, поставив на победу клуба из Лос-Анджелеса в матче. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 2.95.
Матч проходил в равной борьбе, ни одной из команд не удавалось оторваться в счёте на большое расстояние. За 27 секунд до конца Рассел Уэстбрук вывел «Лейкерс» вперёд, но преимущество в 2 очка нивелировал Пи Джей Такер, добавив мяч в кольцо после промаха партнёра по команде. В итоге основное время матча завершилось вничью — 112:112.
В овертайме клуб из Лос-Анджелеса смог получить небольшое преимущество, однако у «Майами» был шанс спастись. На последних секундах Тайлер Хирроу бросал трёхочковый, но промахнулся. В итоге 120:117 — победа «Лейкерс».
Ставка клиента «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 2 950 000 рублей.
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