Томас Фаббьяно — Роберто Маркора: прогноз Тимура Волкова на матч турнира в Италии

Профессиональный каппер Тимур Волков дал прогноз на матч турнира в Бари Томас Фаббьяно — Роберто Маркора.



Ставка: победа Фаббиано за 1.87.



«Недавно мы разбирали матч Фаббьяно, тогда он играл также с итальянцем — Арнабольди, и, к моему сожалению, проиграл. Некогда игрок топ-70 последние пару сезонов проводит не лучшим образом. Фаббьяно умеет играть на высоком уровне, в его активе победы на турнирах «Большого шлема» над Тимом и Циципасом, выходы в третьи круги на трёх из четырёх ТБШ. Это действительно успех для игрока такого калибра. Также в своём активе Томас имеет 6 титулов на «челленджерах». В данном сезоне у итальянца игра не идёт: 15 побед в 46 матчах. Проблески формы наблюдались в прошлом месяце, но последние два матча Томас провёл ниже даже своих нынешних возможностей.



Маркора также в ужасной форме, но при этом никогда даже близко не играл на уровне Фаббьяно. Потолок итальянца — 180-е место в рейтинге АТР и три титула на ITF более чем 7 лет назад. В нынешнем сезоне имеет ужасный баланс побед-поражений 14:34. Отрицательная статистика абсолютно на каждом покрытии.



Если сравнивать этих двух итальянцев, то Фаббьяно здесь выглядит фаворитом. По уровню, думаю, даже сравнивать не стоит, Томас и в рейтинге был выше, и титулы брал на «челленджерах», а также выступал на ТБШ. По текущей форме оба так себе, но здесь перевес также на стороне Фаббьяно. С сентября он много матчей уступил в трёх сетах в борьбе. И все эти матчи были с очень сильными по меркам данных турниров соперниками: 1:2 от Джеликбилека, Руне и Гаске. Думаю, за такое не стыдно. Также обыгрывал Раманатана, Ватутина, Оана.



У Маркоры в этом плане всё хуже, луз-стрик из 5 безнадёжных поражений со счётом 2:0 по сетам. Осенью одержал лишь две победы над Виолой и Болтом.



По классу Фаббьяно значительно превосходит, по текущей форме разница небольшая, но также в его пользу. А что касается покрытия, то вновь Томас выходит на передний план. Все 6 своих «челленджеров» он выиграл на открытом харде, а нынешний матч пройдёт как раз на этом покрытии. Маркора в начале карьеры тяготел к грунту, а сейчас стал больше универсалом, но всё равно он даже близко не имеет такого опыта игры на этом покрытии, как Фаббьяно, 342 матча у Томаса и 190 у Роберто. Все вышеперечисленные факторы говорят за сегодняшнюю победу Томаса Фаббьяно», — сказал Волков.