«Торино» — «Удинезе»: прогноз Юрия Тесленка на игру Серии А

Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Удинезе».



Ставка: индивидуальный тотал «Торино» больше 1.5 за 2.25.



«Торино» на 12-м месте, «Удинезе» на 14-м. В прошлом сезоне «Торино» боролся за выживание, в межсезонье в клубе сменился наставник и сегодня туринцы идут в группе середняков. Хорватский коуч Юрич сумел в первую очередь раскрепостить команду, которая особенно опасна в домашних стенах.



Лишь в прошлом туре «Удинезе» сумел прервать длившуюся в восемь матчей серию без побед, обыграв в домашних стенах «Сассуоло» 3:2. Один из голов соперник забил в свои ворота, чем немало поспособствовал долгожданной победе. Впрочем, даже заработанные три очка не позволили удинцам подняться в таблице.



В двух предыдущих домашних матчах против «Сампдории» и «Дженоа» туринцы забили соперникам 6 мячей, да и в целом, в играх на своем поле «Торино» больше нацелено на атаку. Так что предположу, что и в ворота фриульцев в этой игре залетит не менее двух мячей», — сказал Тесленок.

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