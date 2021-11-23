«Мальмё» — «Зенит»: во сколько начало матча, какой телеканал покажет в прямом эфире

23 ноября в Стокгольме состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Ничья гарантирует сине-бело-голубым третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.
Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 2.01. Успех «Мальмё» оценён экспертами в 3.74. Ставки на ничью принимаются за 3.84.
Букмекеры уверены, что матч «Мальмё» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.66. Вероятность гола Артёма Дзюбы оценена в 2.30, а гола Малкома — в 2.80.
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Мальмё» — «Зенит».
Прогноз Александра Мостового на матч «Мальмё» — «Зенит».
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