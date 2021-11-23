«Вильярреал» — «МЮ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «МЮ» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.



«Конечно же, нельзя не обойти вниманием то, что произошло в «Манчестер Юнайтед». Уле-Гуннар Сульшер отправлен в отставку после поражения от «Уотфорда». К этому всё и шло. Тот футбол, который показывал «Манчестер Юнайтед», не удовлетворял ни болельщиков, ни руководство клуба. Кажется, что с отставкой Сульшера даже немного затянули.



Сейчас команда осталась без тренера, и до матча с «Вильярреалом» вряд ли удастся найти нового наставника. Там разные имена в шорт-листе. В таком состоянии «Манчестер» отправляется в гости к «Вильярреалу» Унаи Эмери.



По семь очков у команд. Понятно из турнирного положения, что «Манчестер Юнайтед» сделает ставку на домашний матч с «Янг Бойз». Именно в этом матче «Манчестер» постарается решить задачу по выходу из группы. Или, может быть, не откладывая дело в долгий ящик, постарается решить этот вопрос в игре с «Вильярреалом».



В последнем туре чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1). Некоторым футболистам Эмери дал отдохнуть.

У «Юнайтед» вроде как и все в строю, за исключением Поля Погба.



Посмотрите, «Юнайтед» гоняет только верхи. Посмотрите, там ещё и «Аталанта», и «Янг Бойз». Постоянно верхи и во всех матчах, кроме последнего с «Аталантой», у «МЮ» второй тайм результативнее первого.



У «Вильярреала» три верха в четырёх матчах, но и в игре с «Янг Бойз» тоже должен был быть верх, там подвела реализация. Исходя из этого, снова резонно попробовать сыграть верх. Не гнаться за вариантом, при котором должен быть наконец-то низ. Ничья устроит и тех и других, правда, «Вильярреалу» в последнем туре играть на выезде с «Аталантой».



Тотал второго тайма результативнее первого — также хороший вариант для этой встречи, так как статистика всё это подтверждает. Во вторых таймах матчей с участием «МЮ» и «Вильярреала» голов забивается больше», — сказал Генич.