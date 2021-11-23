«Барыс» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Динамо» Минск.



Ставка: ТБ 7.5 за 4.35.



«Итак, минчане не смогли удержать победный результат с футбольным счётом в домашнем противостоянии с «Сибирью». И действительно, «Сибирь» в настоящее время смотрится сильнее «зубров», но для них важнее всего, что «Сибирь» в настоящее время смотрится сильнее «Барыса». Таким образом, налицо встреча команд, у которых на текущий момент самые «дырявые» обороны во всей Континентальной лиге. Правда, эта оборона не помешала казахстанцам в предыдущем туре победить не где-нибудь, а в самом Череповце, но три-то шайбы они там пропустили.



Было бы понятно, играй соперники в открытый «бразильский» хоккей по методу: «Вы забьёте сколько сможете, а мы – сколько захотим». Так ведь нет, забивают и казахстанцы, и минчане не слишком. Что же нам ждать от личной встречи таких соперников.



Полагаю, что прежде всего следует ждать большого количества заброшенных шайб. Приблизительно такого же, что было в первом междусобойчике этих соперников, а тогда, напомню, они накидали друг другу аж 11 шайб. Думаю, что в этом матче выбирать победителя бессмысленно, потому что результат по причине слабой обороны с двух сторон совершенно непредсказуемый. А вот зарядить на тотал выше, скажем, 7.5, будет вполне то, что нужно», — сказал Лебедев.