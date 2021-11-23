«Динамо» Киев — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Бавария» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: «Бавария» забьёт в каждом тайме за 1.74.
«Мне кажется, что «Бавария» получила отличную затрещину перед поездкой в Киев. Во-вторых, «Бавария» отлично понимает, что может установить уникальное для Лиги чемпионов достижение, а именно выиграть все матчи с крупным счётом. Думаю, что для неё это важно.
«Динамо» будет играть с большим воодушевлением, но пока набранных очков мало, а шансов даже изначально почти не было.
«Бавария» очень сильна. Результаты в Бундеслиге не так давно с «Айнтрахтом», а вот теперь с «Аугсбургом» — это все несчастные случаи, которые только заведут её.
Две ставки вижу на этот матч, а вы уже выберете, что вам больше нравится. «Бавария» забьёт в каждом из таймов с коэффициентом 1.74. И более высокий коэффициент 1.94 — «Бавария» забьёт 2-3 гола.
Я бы остановился на первом варианте, потому что, если пойдёт, под настроение «Бавария»может забить и пять», — сказал Андронов.
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