«Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Торпедо».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 1.66.



«Совсем недавно, в середине ноября, соперники уже встречались, только тогда на льду «Нагорного». Вообще, отдельного обсуждения заслуживают выкрутасы календаря, который практически подряд сводит соперников, играющих друг с другом всего-то два раза в году. Ещё можно понять, когда скопом впихивают матчи соперников по дивизиону. Им играть друг с дружкой по многу раз, успеют друг другу надоесть, можно и свести пару междусобойчиков. Но когда команды из разных конференций, встречающиеся два раза в сезоне, проводят оба этих матча с интервалом хорошо если в неделю, а то и меньше, то такой календарь вызывает немало вопросов. А такие спаренные матчи мы наблюдаем в нашем календаре сплошь и рядом.



Вот и тут вашему вниманию представлен такой случай. Только-только соперники сыграли в Нижнем Новгороде, теперь будут играть в Уфе. Что изменилось со времени прошлого матча? Ровным счётом ничего, и, по сути, второй матч является продолжением первого. А в первом матче «Салават» на чужом льду, не особо и вспотев, укатал нижегородцев, причём «насухо» и без шансов. С тех пор ничего не изменилось, что загоняет шансы автозаводцев в Уфе почти к нулю.



Всё понятно. Домашняя победа «Салавата», спокойная, умиротворяющая, возможно, ещё раз «сухая», с небольшим, но уверенным перевесом в счёте, не оставляющим шансов на финишный штурм. И, конечно же, в основное время», — сказал Лебедев.

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